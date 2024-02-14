托卡耶夫：违背联合国宪章原则是导致当下各种威胁的根源

托卡耶夫总统首先就卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼的热情接待表示感谢。他同时还指出，卡塔尔于2021年首次举行立法机构选举，并表示该决定具有重要意义。他表示，这一举措将有助于卡塔尔的繁荣，增强其国际声誉。

值得一提的是，托卡耶夫总统是在卡塔尔协商会议发表讲话的首个外国总统。

-如今，卡塔尔以其先进且快速发展的经济，以及积极和平的外交政策而闻名。谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下的领导下，贵国取得了巨大的成就。卡塔尔可以为其强劲的经济和繁荣的社会感到自豪。我们高度赞赏贵国的“卡塔尔2030”国家计划，并祝愿友好的卡塔尔人民成功实现这一美好使命。在这方面，协商会议将通过重要的立法支持大规模改革，并监管国内主要进程。-哈萨克斯坦总统说。

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托卡耶夫介绍了基于正义、法治、平等和责任原则创建“公正的哈萨克斯坦”的大规模改革进程。

-哈萨克斯坦正在建设最具包容性的政治制度和经济。我们坚持问责和改革的原则，诚实地审视我们的过去。我们为自己的发展感到自豪，并勇敢迈向未来。我们还致力于保护人权，并正在实施性别平等、劳动保护等多项举措。-他说。

国家元首表示，哈萨克斯坦和卡塔尔欢迎基于牢固友好关系、共同价值观和相互支持的可靠伙伴关系。

-迄今为止，我们在能源、采矿、农业、建筑和旅游等经济领域实施了许多合作项目。未来，卡塔尔很有机会成为哈萨克斯坦十大投资国之一。 在与埃米尔的会面中，我们制定了增加贸易量的新目标。油气勘探领域也被认为是一个非常有前途的方向。目前，我们正在借鉴有助于重要地质发现的全球最佳实践。-总统说。

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托卡耶夫总统表示，国际运输和过境路线开辟了另一个机遇。在此背景下，人们对跨里海国际运输线的发展，以及通过该走廊的货物运输量的大幅增加寄予厚望。

-我们对两国之间不断加强的合作感到满意。目前，两国的商人和公民都受益于免签证制度和每周约20个航班。然而，有机会提高这一指标。因此，我们还有很多工作要做。我相信，我的访问和今天与卡塔尔领导人的会谈将有助于进一步加强双边相互关系。-他说。

哈萨克斯坦总统讲话中着重关注了国际问题。托卡耶夫表示，必须认识到，地缘政治冲突和矛盾、恐怖主义、极端气候条件并未列入全球议程，这损害了世界安全架构。他认为，所有威胁都源于同时违反《联合国宪章》所载国际法基本原则。

-对话是为就新原则和规范达成一致创造有利条件的唯一途径。 因此，整个冲突应在《联合国宪章》和一般国际法的基础上得到解决。我对此坚信。如果不全面改革安理会，我们就无法解决这个问题，而安理会也找不到摆脱僵局的出路。因此，有必要扩大其成员构成。 同时，哈萨克斯坦认为安理会应听取中等强国和发展中国家的声音。 在这方面，哈萨克斯坦和卡塔尔都可以为维护世界和平与安全发挥重要作用。-托卡耶夫总统说。

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国家元首高度评价了卡塔尔为解决世界上许多冲突（包括巴勒斯坦局势）所发挥的和平作用和谈判努力。

-暴力只会引发暴力。 其后果将波及中东及其他国家。 因此，需要高层外交来防止冲突进一步升级。 所有利益攸关方，包括区域伙伴和世界领导人，必须做出特别努力，使局势适应妥协，找到考虑两国共存可能性的解决方案。同时，我再次赞赏卡塔尔为化解危机、结束仇恨、暴力、流血和苦难、推动重要和平进程所作出的积极努力和积极外交。-他说。

托卡耶夫总统表示，同卡塔尔多边伙伴关系的稳定发展直接关系到地区，尤其是阿富汗的安全与稳定。

-哈萨克斯坦通过联合国渠道和其他国际组织向阿富汗提供援助。 为了发展与该国的经济合作，哈萨克斯坦将“塔利班”运动从恐怖组织名单中删除。我们相信，这一举措，以及我国在阿拉木图设立联合国中亚国家和阿富汗可持续发展区域中心的倡议，将为阿富汗融入国际社会作出贡献。同时，我们相信这将为向阿富汗人民提供人道主义支持开辟新的机遇。-他说。

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哈萨克斯坦总统认为，中亚正在经历历史的转折点，地区政治经济关系更加活跃。

-我们正在塑造中亚新形象。 这个地区自古以来就在文明发展中发挥着重要作用，为现在和未来开辟了独特的机遇。 同时，我们特别重视发展同卡塔尔的广泛伙伴关系。去年在吉达举行的“中亚+海湾阿拉伯国家合作委员会”首届峰会表明，我们各国努力发展区域内合作。我相信，该高级别会议的成果将进一步加强政治、经济和人文合作，有助于加强地区安全稳定和各国人民之间的关系，并支持全球范围内可持续发展的努力。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统在讲话中表示，哈萨克斯坦作为上海合作组织主席国，愿同包括卡塔尔在内的合作伙伴和观察员加强对话合作。他同时还谈到了履行气候变化承诺和实现碳中和的问题。

-6月，我们将举办第二届阿斯塔纳国际论坛，主题是“让我们共建美好未来”。我相信，本次论坛将有助于凝聚各方力量，解决气候变化、粮食短缺、能源安全等诸多紧迫问题。 此外，哈萨克斯坦和法国将在纽约联合国大会框架内共同主持“One Water”峰会。此外，阿斯塔纳拟于2026年在联合国框架内举办区域气候峰会。 这也很重要。 只有通过这种集体行动和合作，气候问题才能得到解决。-他说。

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此外，卡塔尔协商会议主席哈桑·本·阿卜杜拉·阿勒加尼玛发表了讲话。

-你对卡塔尔的首次国事访问是将两国关系提升到战略水平的非常重要的一步。同时，您对协商会议的访问也将为双边关系和议会外交注入新的动力。我们有意在这方面开展合作。协商会议为深化双边合作发挥着重要作用。相信两国议会友好小组将会积极开展合作。总统先生，去年我们两国庆祝了建交30周年.此外，两国元首频繁互访体现了高水平的双边合作关系。-他说。

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据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日晚飞抵多哈，开始对卡塔尔进行国事访问。

14日，卡塔尔为哈萨克斯坦总统在埃米里迪万（Amiri Diwan）官邸举行隆重的欢迎仪式。随后，托卡耶夫总统同卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼举行会晤。

此外，托卡耶夫总统还会见了卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼，并同卡塔尔商界代表举行会面。

访问框架下，哈萨克斯坦总统还出席了哈萨克斯坦-卡塔尔投资圆桌会议。

【编译：小穆】