哈萨克斯坦总统圆满结束对匈牙利的国事访问

在布达佩斯机场，匈牙利总理维克多·欧尔班亲自为托卡耶夫总统送行，以示尊敬和友好。

Photo credit: Akorda

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值得一提的是，根据此前的报道，托卡耶夫总统19日晚飞抵布达佩斯，开始对匈牙利进行国事访问。

为欢迎托卡耶夫总统，匈牙利政府20日在该国首都布达佩斯皇宫狮子广场举行了隆重的欢迎仪式。

托卡耶夫总统同匈牙利总统舒尤克·道马什举行了会晤。

托卡耶夫总统出席哈萨克斯坦-匈牙利投资圆桌会议。

托卡耶夫总统与哈萨克斯坦留学生代表会面，进行了亲切的交谈。

托卡耶夫总统同匈牙利国民议会主席克韦尔·拉斯洛举行会晤。

托卡耶夫总统与匈牙利总理维克多·欧尔班举行会谈和大范围会谈。

会谈后，双方共同签署并发表哈萨克斯坦和匈牙利关于进一步深化两国战略合作伙伴关系的联合声明并达成多项合作协议。

托卡耶夫总统与欧尔班就会谈结果共同召开了联合新闻发布会。

托卡耶夫总统出席了匈牙利总理维克多·欧尔班为其举行的欢迎晚宴。

【编译：达娜】