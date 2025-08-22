哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦大型媒体机构加强合作

在友谊宫殿（Yntymak Ordo）举行的签署仪式上，哈萨克斯坦总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃和吉尔吉斯斯坦国家广播电视公司总干事波洛特贝克·提列巴耶夫在两国元首的见证下签署了文件。

该协议涵盖广泛的合作领域。具体而言，双方将交换媒体内容和经验，并将共同开发创意项目。

合作的重要方向是与丝绸之路电视台发展伙伴关系。丝绸之路电视台隶属于哈萨克斯坦总统电视广播综合体。该频道目前正在播出由乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦新闻机构制作的内容。

Фото: Kazinform

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日下午飞抵比什凯克玛纳斯国际机场，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫亲自迎接。

22日，哈萨克斯坦总统向“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念园敬献花圈，瞻仰著名吉尔吉斯作家钦吉斯·艾特玛托夫陵墓。

当天，吉尔吉斯斯坦为到访的托卡耶夫总统举行隆重欢迎仪式，随后两国元首举行双边会谈。

会谈结束后，托卡耶夫总统向吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫颁授了哈萨克斯坦最高荣誉等级勋章——“金鹰”（Алтын Қыран）勋章。

此外，两国元首共同召开了联合新闻发布会。

托卡耶夫总统还授予一批吉尔吉斯斯坦国家和社会功勋人士“友谊”勋章。

【编译：小穆】