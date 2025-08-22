17:41, 22 八月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦大型媒体机构加强合作
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对吉尔吉斯斯坦进行正式访问框架下，哈萨克斯坦总统电视广播综合体与吉尔吉斯斯坦国家广播电视公司之间签署了相互谅解和合作备忘录。
在友谊宫殿（Yntymak Ordo）举行的签署仪式上，哈萨克斯坦总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃和吉尔吉斯斯坦国家广播电视公司总干事波洛特贝克·提列巴耶夫在两国元首的见证下签署了文件。
该协议涵盖广泛的合作领域。具体而言，双方将交换媒体内容和经验，并将共同开发创意项目。
合作的重要方向是与丝绸之路电视台发展伙伴关系。丝绸之路电视台隶属于哈萨克斯坦总统电视广播综合体。该频道目前正在播出由乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦新闻机构制作的内容。
据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日下午飞抵比什凯克玛纳斯国际机场，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫亲自迎接。
22日，哈萨克斯坦总统向“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念园敬献花圈，瞻仰著名吉尔吉斯作家钦吉斯·艾特玛托夫陵墓。
当天，吉尔吉斯斯坦为到访的托卡耶夫总统举行隆重欢迎仪式，随后两国元首举行双边会谈。
会谈结束后，托卡耶夫总统向吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫颁授了哈萨克斯坦最高荣誉等级勋章——“金鹰”（Алтын Қыран）勋章。
此外，两国元首共同召开了联合新闻发布会。
托卡耶夫总统还授予一批吉尔吉斯斯坦国家和社会功勋人士“友谊”勋章。
【编译：小穆】