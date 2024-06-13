韩国总统结束对哈访问 托卡耶夫亲自送行

韩国总统尹锡悦6月11日开始对哈萨克斯坦进行了国事访问。

Photo credit: akorda.kz

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6月12日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府举行了隆重的仪式，欢迎韩国总统尹锡悦的到访。

两国总统随后进行了小范围和大范围的会谈。

会谈期间，托卡耶夫称尹锡悦的此次访问为“历史性事件”。

尹锡悦则强调了两国加深合作的重要性的前景，并介绍了韩国提出的“韩国丝绸之路（K-Silk Road）”倡议。

该倡议得到了哈萨克斯坦总统的大力支持。

在两国总统的见证下，哈萨克斯坦和韩国政府间签署了11项重要的文件。

12日，哈萨克斯坦国家元首哈斯穆·托卡耶夫与韩国总统尹锡悦共同出席了哈韩商业论坛，共同见证了两国间的商业交流。

6月12日晚间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与韩国总统尹锡悦共同出席了哈韩两国艺术家联欢晚会。

晚会开始之前，两国元首参观了在哈力别克·库阿尼什巴耶夫哈萨克国家音乐话剧院举办的“伟大草原黄金珍品”展览。

6月13日，哈萨克斯坦政府总理别克帖诺夫在阿斯塔纳会见了韩国总统尹锡悦。双方就进一步落实两国总统在此前达成的各项共识问题进行了讨论，并就扩大两国经贸合作，加强工业、能源、航空等领域的互动等交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】