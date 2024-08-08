哈乌总统观赏哈萨克斯坦艺术家演出

据总统府新闻局“Борт №1”Telegram官方频道消息，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库代别尔艮、孙迭特·拜霍金、阿依古勒·霍萨诺娃、阿兹伊扎·奥玛若娃、阿里谢尔·卡里莫夫和帖木尔兰·拜森拜等艺术家为两国元首献上了精彩的演出。

此外，“Борт №1”还公布了两国元首的午餐菜单。

菜单包括：蔬菜沙拉配螃蟹肉丸、饺子配馅饼、蚝油智利鲈鱼片配香菇、胡萝卜芦笋炖牛肉和石灰冰糕。

Фото: Ақорда

据此前报道，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫7日下午乘专机飞抵阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行国事访问。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自到机场迎接。

8日上午，托卡耶夫在总统府举行隆重的欢迎仪式。

欢迎仪式结束后，两国元首进行了小范围会谈，并共同出席了两国高级国家间委员会首次会议。

会议结束后，托卡耶夫总统项米尔济约耶夫授予“金鹰”勋章，并共同见证了多个设施启动仪式。此外，双方还签署了15项重要协议。

最后，两国元首共同主持召开了联合新闻发布会，并出席阿里希尔·纳沃伊雕像揭幕仪式。

【编译：小穆】